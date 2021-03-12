Изучив в Дагестане разные площадки для развития своего бизнеса, турецкие гости признали данный объект наиболее перспективным из всех ранее предложенных вариантов.
Турецкие инвесторы планируют реализовать проекты в Дагестане
- Автор Арслан
- 12 марта, 2021. Пятница 12:50
Рассмотрев множество предложений, поступивших инвесторам из Турции для реализации своих проектов на территории Дагестана, была отмечена территория бывшего автотранспортного предприятия «Трест-Новострой» на переселенческой территории Новолакского района.
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