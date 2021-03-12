ЗАМАНА - Турецкие инвесторы планируют реализовать проекты в Дагестане

Турецкие инвесторы планируют реализовать проекты в Дагестане

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12 марта, 2021. Пятница 12:50
Турецкие инвесторы планируют реализовать проекты в Дагестане

Рассмотрев множество предложений, поступивших инвесторам из Турции для реализации своих проектов на территории Дагестана, была отмечена территория бывшего автотранспортного предприятия «Трест-Новострой» на переселенческой территории Новолакского района.

Турецкие инвесторы планируют реализовать проекты в Дагестане
Экономика

Изучив в Дагестане разные площадки для развития своего бизнеса, турецкие гости признали данный объект наиболее перспективным из всех ранее предложенных вариантов.

 

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