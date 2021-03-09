Заведующий кафедрой политэкономии ДГУ Низами Аскеров прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации.

«Символично, что в год столетия ДАССР, были поведены своеобразные итоги историко-экономического развития Дагестана. Центральным событием стало выступление Врио Главы республики Сергея Меликова на заседании Совета Федерации», - отметил Низами Аскеров.

Также он обратил внимание, что Главе региона удалось отразить всестороннюю характеристику состояния, потенциала, проблем и перспектив развития региона.

Аскеров подчеркнул, что в регионе существует проблемы с водоснабжением, газоснабжением, "замороженым" строительством социальных объектов, и всем этим проблемным вопросам было уделено особое внимание.