ЗАМАНА - Владельцы АЗС Дагестана готовы к обелению отрасли

Владельцы АЗС Дагестана готовы к обелению отрасли

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09 марта, 2021. Вторник 15:34
Владельцы АЗС Дагестана готовы к обелению отрасли

Заседание вел заместитель министра энергетики РД Батыр Амиралиев с участие Асилдара Гаджиева, Магомеда Абакарова и уполномоченных лиц больших сетей АЗС. Участники заседания рассмотрели замечания и предложения Ассоциации владельцев АЗС.

Владельцы АЗС Дагестана готовы к обелению отрасли
Экономика

Стоит отметить, что меморандум даст возможность повысить качество реализуемой продукции нефтепереработки, держать под контролем ценообразование на оптовые и розничные продажи ГСМ. Вывести из «тени» бизнесменов автозаправочной сферы. Кроме этого задача меморандума прирастить налоговые отчисления в бюджет республики, которые будут направлены на развитие Республики Дагестан.

 

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