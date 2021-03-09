Владельцы АЗС Дагестана готовы к обелению отрасли

Стоит отметить, что меморандум даст возможность повысить качество реализуемой продукции нефтепереработки, держать под контролем ценообразование на оптовые и розничные продажи ГСМ. Вывести из «тени» бизнесменов автозаправочной сферы. Кроме этого задача меморандума прирастить налоговые отчисления в бюджет республики, которые будут направлены на развитие Республики Дагестан.