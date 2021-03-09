Баттал Батталов потребовал от животноводов прекратить "играть" с ценами на мясо

В администрации Левашинского района прошло совещание, главными темами которого стали государственная поддержка животноводов региона и регулирование цен на баранину. В заседании приняли участие глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Баттал Батталов, управление муниципалитета и сельхозтоваропроизводители Левашинского района.

В процессе встречи Батталов упомянул, что начинания по развитию АПК региона Сергеем Меликовым в Совете Федерации были поддержаны сенаторами.

Особое внимание Баттал Батталов уделил теме строительства откормочных площадок. Он уточнил, что вопрос субсидирования данного проекта обсуждается в настояний момент в федеральном ведомстве. Также Батталов напомнил, что в этом году на поддержку нового направления в овцеводстве выделено 210 миллионов рублей.

В рамках выездного заседания также был поднят я вопрос искусственного завышения цен на баранину. Министр потребовал от животноводов прекратить "играть" с ценами на мясо.