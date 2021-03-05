Как он сообщил, это мероприятие дало возможность продемонстрировать богатый потенциал Республики Дагестан на самом высочайшем уровне. А именно, как произнес Шарипов, мероприятия и обсуждение вопросов на таком высоком уровне, дают возможность выработать определенные решения и стратегические механизмы предстоящего сотрудничества.
"Учитывая, что в СФ представлены все субъекты России, Дагестан сумел показать им богатый потенциал агропромышленного комплекса и продукцию ведущих предприятий республики. А это открывает для нашего региона перспективы расширения межрегиональных рынков поставок продукции собственного производства в разных уголках страны», заключил замминистра.
Шарип Шарипов: "Дни Дагестана в Совете Федерации дали возможность продемонстрировать богатый потенциал АПК"
- Автор Хадижат
- 05 марта, 2021. Пятница 15:06
1-ый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов дал комментарий по поводу итогов Дней Республики Дагестан в Совете Федерации.
Как он сообщил, это мероприятие дало возможность продемонстрировать богатый потенциал Республики Дагестан на самом высочайшем уровне. А именно, как произнес Шарипов, мероприятия и обсуждение вопросов на таком высоком уровне, дают возможность выработать определенные решения и стратегические механизмы предстоящего сотрудничества.
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