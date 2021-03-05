ЗАМАНА - Шарип Шарипов: "Дни Дагестана в Совете Федерации дали возможность продемонстрировать богатый потенциал АПК"

Шарип Шарипов: "Дни Дагестана в Совете Федерации дали возможность продемонстрировать богатый потенциал АПК"

Автор
05 марта, 2021. Пятница 15:06
Шарип Шарипов: &quot;Дни Дагестана в Совете Федерации дали возможность продемонстрировать богатый потенциал АПК&quot;

1-ый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов дал комментарий по поводу итогов Дней Республики Дагестан в Совете Федерации.

Шарип Шарипов: "Дни Дагестана в Совете Федерации дали возможность продемонстрировать богатый потенциал АПК"
Экономика

Как он сообщил, это мероприятие дало возможность продемонстрировать богатый потенциал Республики Дагестан на самом высочайшем уровне. А именно, как произнес Шарипов, мероприятия и обсуждение вопросов на таком высоком уровне, дают возможность выработать определенные решения и стратегические механизмы предстоящего сотрудничества.
"Учитывая, что в СФ представлены все субъекты России, Дагестан сумел показать им богатый потенциал агропромышленного комплекса и продукцию ведущих предприятий республики. А это открывает для нашего региона перспективы расширения межрегиональных рынков поставок продукции собственного производства в разных уголках страны», заключил замминистра.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top