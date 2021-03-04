В Дагестане планируется досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья

Исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение, согласно которому в Дагестане раньше срока будут завершены. работы по расселению аварийного жилищного фонда.

«В ближайшее время мы планируем завершить в республике мероприятия по обеспечению новыми квартирами жителей домов, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Результатом нашей совместной работы с Фондом ЖКХ должно стать создание комфортных условий для проживания населения подчеркнул Меликов.

Итоговая стоимость программных мероприятий составляет 115,36 миллионов рублей, из них средства Фонда ЖКХ 51,02 миллионов рублей, регионального и муниципальных бюджетов 64,34 миллионов рублей.