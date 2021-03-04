Как сообщает Мирмол, в рамках рейдовых мероприятий сотрудниками ИФНС России по Ленинскому району было выявлено 13 фактов нарушения, фотоматериалы которых направлены в правоохранительные органы.
В Дагестане ведут бизнес без госрегистрации
- Автор Арслан
- 04 марта, 2021. Четверг 13:43
Граждан, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выявили по улице Ирчи Казака г. Махачкалы.
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