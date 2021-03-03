Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Как подчеркнула Председатель СФ, Дагестан на данной площадке ждали давно, так как в рамках Совета Федерации у регионов есть прекрасная возможность обозначить проблемные вопросы и обсудить пути их решения. Она упомянула, что по результатам Дней субъектов Федерации принимается Постановление, в котором учитываются все пожелания региона. Сергей Меликов выразил благодарность за работу и представление интересов региона в Совете Федерации заместителю Председателя СФ Ильясу Умаханову и члену Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейману Керимову.