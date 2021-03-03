ЗАМАНА - Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

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03 марта, 2021. Среда 19:16
Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Сегодня, 3 марта состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова с Председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко.

Как подчеркнула Председатель СФ, Дагестан на данной площадке ждали давно, так как в рамках Совета Федерации у регионов есть прекрасная возможность обозначить проблемные вопросы и обсудить пути их решения.  Она упомянула, что по результатам Дней субъектов Федерации принимается Постановление, в котором учитываются все пожелания региона. Сергей Меликов выразил благодарность за работу и представление интересов региона в Совете Федерации заместителю Председателя СФ Ильясу Умаханову и члену Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейману Керимову.

 

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