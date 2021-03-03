Как подчеркнула Председатель СФ, Дагестан на данной площадке ждали давно, так как в рамках Совета Федерации у регионов есть прекрасная возможность обозначить проблемные вопросы и обсудить пути их решения. Она упомянула, что по результатам Дней субъектов Федерации принимается Постановление, в котором учитываются все пожелания региона. Сергей Меликов выразил благодарность за работу и представление интересов региона в Совете Федерации заместителю Председателя СФ Ильясу Умаханову и члену Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейману Керимову.
Сергей Меликов и Валентина Матвиенко обсудили социально-экономическое развитие Дагестана
- Автор Хадижат
- 03 марта, 2021. Среда 19:16
Сегодня, 3 марта состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова с Председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко.
Последнее от Хадижат
- Валентина Матвиенко прокомментировала прошедшие Дни Дагестана в Совете Федерации
- Ильяс Умаханов прокомментировал Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ
- С 1 марта республика приступила к обработке ТКО по графику
- Сергей Меликов подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации
- Махачкалинский аэропорт сможет принимать почти все виды воздушных судов