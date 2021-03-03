Виноградная отрасль приносит около 6% налоговых отчислений в республиканский бюджет

Развитие виноградарства и виноделия обсудили в рамках заседания в Совете Федерации во вторник, 2 марта.

Врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, в рамках обсуждения подчеркнул, что занимая менее 1% площадей сельскохозяйственных земель (26,3 тыс. га), ветвь приносит около шести процентов налоговых отчислений в республиканский бюджет. В прошедшем году организациями спиртной индустрии республики уплачено 2297,3 миллионов рублей акцизного налога, также и в бюджет Республики Дагестан с учётом перераспределения было наравлено 1777,1 миллионов рублей.

"Одним из важных критериев предстоящего развития сферы виноградарства в республике является обеспечение их высококачественным сырьем виноградом технических видов, которые соответствуют по своим кондициям промышленным характеристикам. Необходимо строительство и усовершенствование мощностей первичной переработки винограда и спец питомника по выращиванию привитых саженцев винограда", заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов.