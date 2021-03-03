ЗАМАНА - Виноградная отрасль приносит около 6% налоговых отчислений в республиканский бюджет

Виноградная отрасль приносит около 6% налоговых отчислений в республиканский бюджет

Автор
03 марта, 2021. Среда 00:03
Виноградная отрасль приносит около 6% налоговых отчислений в республиканский бюджет

Развитие виноградарства и виноделия обсудили в рамках заседания в Совете Федерации во вторник, 2 марта.

Виноградная отрасль приносит около 6% налоговых отчислений в республиканский бюджет
Экономика

Врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, в рамках обсуждения подчеркнул, что занимая менее 1% площадей сельскохозяйственных земель (26,3 тыс. га), ветвь приносит около шести процентов налоговых отчислений в республиканский бюджет. В прошедшем году организациями спиртной индустрии республики уплачено 2297,3 миллионов рублей акцизного налога, также и в бюджет Республики Дагестан с учётом перераспределения было наравлено 1777,1 миллионов рублей.

"Одним из важных критериев предстоящего развития сферы виноградарства в республике является обеспечение их высококачественным сырьем виноградом технических видов, которые соответствуют по своим кондициям промышленным характеристикам. Необходимо строительство и усовершенствование мощностей первичной переработки винограда и спец питомника по выращиванию привитых саженцев винограда", заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top