ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов: «Агентство по предпринимательству и инвестициям РД должно стать главным координирующим звеном в части реализации инвестпроектов»

Абдулпатах Амирханов: «Агентство по предпринимательству и инвестициям РД должно стать главным координирующим звеном в части реализации инвестпроектов»

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02 марта, 2021. Вторник 15:50
Абдулпатах Амирханов: «Агентство по предпринимательству и инвестициям РД должно стать главным координирующим звеном в части реализации инвестпроектов»

Итоги работы Агентства по предпринимательству и инвестициям за прошлый год подвели вчера, 1 марта, в рамках совещания под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

Абдулпатах Амирханов: «Агентство по предпринимательству и инвестициям РД должно стать главным координирующим звеном в части реализации инвестпроектов»
Экономика

О проведенном Агентством и подведомственными учреждениями работе за прошлый год участникам совещания рассказал заместитель руководителя ведомства Магомед Абдулкадыров.
Он отметил, что в период с 2018 по 2020 годы господдержка МСП в регионе осуществлялась в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан» госпрограммы РД «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На реализацию Подпрограммы из бюджета региона на 2020 год было выделено 613,4 миллионов рублей, по результатам года кассовый расход составил 598,5 миллионов рублей. За счет этих средств, как рассказал Абдулкадыров, оказана поддержка субъектам МСП в виде предоставления льготных микрозаймов, поручительств, лизинга оборудования.

Обсуждая деятельность Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана и планы на будущий год, Абдулпатах Амирханов нацелил его управление на увеличение продуктивности работы, в особенности в части содействия реализации определенных инвестпроектов и сотрудничества с возможными инвесторами.

 

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