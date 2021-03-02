ЗАМАНА - В сельскохозяйственной отрасли задействовано около 30% экономически активного населения Дагестана

В сельскохозяйственной отрасли задействовано около 30% экономически активного населения Дагестана

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02 марта, 2021. Вторник 15:13
В сельскохозяйственной отрасли задействовано около 30% экономически активного населения Дагестана В сельскохозяйственной отрасли задействовано около 30% экономически активного населения Дагестана

Вопросы АПК и природопользования на примере Республики Дагестан стали темой сегодняшнего совещания в комитете Совета Федерации. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя Кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил сенаторам о текущем состоянии агропромышленного комплекса региона и предложил пути решения назревших проблем.

В сельскохозяйственной отрасли задействовано около 30% экономически активного населения Дагестана
Экономика

Таким образом, он отметил, что развитие сельхозпроизводства в существенной мере описывает уклад жизни свыше 50% жителей сельских территорий региона и оказывает значительное воздействие на экономику региона.

Было подчеркнуто, что в сельском хозяйстве республики делается 20,8 валового национального продукта и занято около тридцати процентов экономически активного населения Дагестана. На территории Дагестана сконцентрировано 21,3 от общего поголовья мелкого рогатого скота Российской Федерации, мы производим 25,4 российской шерсти, порядка 5,3 поголовья крупного рогатого скота тоже располагается в регионе. Было также отмечено, что овощей мы производим больше всех в стране, а в ушедшем году, вышли на 1 место и по производству винограда. Не обошел стороной Абдулмуслим Абдулмуслимов и достижения агропромышленников республики по сбору урожая риса, которые в прошедшем году достигнули максимальных в истории значений 113 тыс. тонн. Это дало возможность Республике Дагестан стать вторым регионом в стране по сбору риса. За прошедшие 5 лет посевные площади под рис в республике возросли на шестьдесят два процента и к 2020 году достигнули 25 тыс. га.

В числе озвученных председателем тем был затронут и проблемный вопрос опустынивания земель для зимнего отгонного животноводства.

 

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