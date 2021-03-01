Напомним, что в рамках празднования 100-летия с образования ДАССР с 1 по 3 марта в Совете Федерации проходят Дни Дагестана в Москве.
Уже завтра, 2 марта в 10:00 состоится совещание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, где состоится обсуждение вопросов развития АПК Республики Дагестан.
Также, в числе мероприятий запланировано совещание по социальной политике, презентация туристического потенциала региона и обсуждение вопросов вопросы переселения жителей из оползневых районов.
В Совете Федерации обсудят социально-экономическое развитие Дагестана
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 14:07
Сегодня, 1 марта, В 15:00 на официальном сайте Совета Федерации состоится прямой эфир Расширенного совещания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера: «О механизмах решения некоторых проблем социально-экономического развития Республики Дагестан».
Напомним, что в рамках празднования 100-летия с образования ДАССР с 1 по 3 марта в Совете Федерации проходят Дни Дагестана в Москве.
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