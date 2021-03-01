В Совете Федерации обсудят социально-экономическое развитие Дагестана

Напомним, что в рамках празднования 100-летия с образования ДАССР с 1 по 3 марта в Совете Федерации проходят Дни Дагестана в Москве.

Уже завтра, 2 марта в 10:00 состоится совещание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, где состоится обсуждение вопросов развития АПК Республики Дагестан.

Также, в числе мероприятий запланировано совещание по социальной политике, презентация туристического потенциала региона и обсуждение вопросов вопросы переселения жителей из оползневых районов.