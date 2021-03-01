ЗАМАНА - В Дагестане снизили до 1% налоги для предпринимателей в сфере туризма

В Дагестане снизили до 1% налоги для предпринимателей в сфере туризма

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01 марта, 2021. Понедельник 00:12
В Дагестане снизили до 1% налоги для предпринимателей в сфере туризма

На прошедшей 25 февраля 55-й сессии Народного Собрания Республики Дагестан, депутаты парламента региона утвердили пониженную ставку в размере один процент для бизнесменов, занятых в сфере туризма.

В Дагестане снизили до 1% налоги для предпринимателей в сфере туризма
Экономика

Это начинание Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов внес на рассмотрение в конце 2020 года. Стоить подчеркнуть, что Врио руководителя Республики Дагестан поставил перед туристической отраслью масштабные и принципиальные задачи по развитию туризма, формированию туристско-рекреационных кластеров, улучшению качества услуг.

Создание удобных налоговых критериев для предпринимателей во время сильной эпидемии можно назвать частью этой длительной стратегии.  

Обозначенные меры внесут импульс в привлечение организаций среднего и малого бизнеса в предстоящее развитие сферы туризма и НХП, улучшение инфраструктурных объектов и увеличение качества туристического продукта дагестанских производителей.

 

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