ЗАМАНА - Юнус Саадуев поделился ожиданиями от Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ

Юнус Саадуев поделился ожиданиями от Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ

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28 февраля, 2021. Воскресенье 16:02
Юнус Саадуев поделился ожиданиями от Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ

Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания РФ пройдут с 1 по 3 марта в Москве. Делегацию региона возглавит врио Главы Дагестана Сергей Меликов. 

«Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов России на примере Республики Дагестан», - тема расширенного совещания, которое пройдет в Комитете Совета Федераций по бюджету и финансовым рынком. 

Юнус Саадуев поделился ожиданиями от Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ
Экономика

С отчетом в его рамках выступит временно исполняющий обязанности руководителя Министерства финансов региона Юнус Саадуев.

Делясь своими ожиданиями от грядущих мероприятий, глава учреждения подчеркнул: «Для Республики Дагестан это историческое событие. Наша республика в первый раз в Совете Федерации представляет себя в таком формате и готовит выставку. А также, пройдут обсуждения по развитию региона в рамках 5 комитетов Совета Федерации, также и в профильном для меня комитете по бюджету и финансовым рынкам. Для нас это вправду чрезвычайно ответственное и огромное событие. Подготовка проводилась очень серьезно. Более принципиально для нас, дагестанцев, что благодаря Дням Республики Дагестан в Совете Федерации на федеральном уровне будут подняты важные для нашей республики вопросы и намечены пути их решения».

 

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