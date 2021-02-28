Юнус Саадуев поделился ожиданиями от Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ

С отчетом в его рамках выступит временно исполняющий обязанности руководителя Министерства финансов региона Юнус Саадуев.

Делясь своими ожиданиями от грядущих мероприятий, глава учреждения подчеркнул: «Для Республики Дагестан это историческое событие. Наша республика в первый раз в Совете Федерации представляет себя в таком формате и готовит выставку. А также, пройдут обсуждения по развитию региона в рамках 5 комитетов Совета Федерации, также и в профильном для меня комитете по бюджету и финансовым рынкам. Для нас это вправду чрезвычайно ответственное и огромное событие. Подготовка проводилась очень серьезно. Более принципиально для нас, дагестанцев, что благодаря Дням Республики Дагестан в Совете Федерации на федеральном уровне будут подняты важные для нашей республики вопросы и намечены пути их решения».