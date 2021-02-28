В Совете Федерации обсудят незавершенное строительство на территории Дагестана

В Совете Федерации ФС РФ в рамах Дней Республики Дагестан, пройдет обсуждение возобновления финансирования строительства первоочередных объектов незавершенного строительства с высокой социальной значимостью в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации.

Как считает министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, проблема "замороженного" строительства очень животрепещуща для Республики Дагестан: по состоянию на 1 января 2020 года в отчетности числилось 1354 объекта незавершенного строительства на сумму 41,4 миллиардов рублей. Эти незавершённые объекты копились в течение десятилетий.

Существенную часть занимают те, стройка которых производилась с привлечением средств федерального бюджета. Но в последствии, реализация программ была завершена. Сегодня мы определили 14 таких объектов, которыесчитаем приоритетными.

Их строительство и ввод в эксплуатацию имеют особую роль для Республики. Поэтому, нам крайне важно чтобы эта инициатива была поддержана сенаторами в Совете Федерации, подчеркнул министр.