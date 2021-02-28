ЗАМАНА - Финансирование объектов незавершённого строительства обсудят в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации

Финансирование объектов незавершённого строительства обсудят в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации

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28 февраля, 2021. Воскресенье 08:38
Финансирование объектов незавершённого строительства обсудят в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации

Дни Республики Дагестан в Совете Федерации ФС РФ пройдут с 1 по 3 марта в столице России в рамках празднования 100-летия образования Дагестанской АССР.

Финансирование объектов незавершённого строительства обсудят в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации
Экономика

Среди намеченных мероприятий совещания профильных комитетов Совета Федерации с участием дагестанской делегации, которую возглавит Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов, а также ряд встреч с управлением крупных компаний и фондов.

Министр экономического развития РД Руслан Алиев будет участвовать в более широком совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему: «Финансовое обеспечение строительства некоторых социально значимых объектов в Республике Дагестан».

Один из вопросов, которые планируются рассмотреть на расширенном совещании - возобновление выделения финансовых средств для строительства первостепенных объектов незавершённого строительства с высочайшей социальной значимостью в рамках соответственных государственных программ России.

Республикой были определены 14 приоритетных объектов незавершённого строительства, финансирование которых было временно прекращено в связи с завершением реализации (в том числе преждевременной), федеральных целевых программ «Юг России», «Жилище» и «Чистая вода». В итоге проведённой работы с федеральными Минэкономразвития, Минстроем и Счётной палатой принято решение о предоставлении средств из федерального казны по 5 объектам незавершённого строительства.

 

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