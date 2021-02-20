ЗАМАНА - Субсидии производителям хлеба и муки

Субсидии производителям хлеба и муки

Автор
20 февраля, 2021. Суббота 21:59
Субсидии производителям хлеба и муки

В комплексе по снижению цен на продовольствие, разработанных Правительством РФ по поручению Президента России, обозначены меры по поддержке производителей муки и хлеба.

Субсидии производителям хлеба и муки
Экономика

Решением Кабинета министров РД утверждены Правила предоставления государственной поддержки изготовителям муки и компаниям хлебопекарной индустрии нашей республики.
За комментариями журналисты «Дагестанской правды» обратились к руководителю Управления агропродовольственных рынков, переработки сельхозтоваров, проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода РД Магомеду Патахову. Детальнее читайте по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top