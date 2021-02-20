Решением Кабинета министров РД утверждены Правила предоставления государственной поддержки изготовителям муки и компаниям хлебопекарной индустрии нашей республики.
За комментариями журналисты «Дагестанской правды» обратились к руководителю Управления агропродовольственных рынков, переработки сельхозтоваров, проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода РД Магомеду Патахову. Детальнее читайте по ссылке.
Субсидии производителям хлеба и муки
- Автор Хадижат
- 20 февраля, 2021. Суббота 21:59
В комплексе по снижению цен на продовольствие, разработанных Правительством РФ по поручению Президента России, обозначены меры по поддержке производителей муки и хлеба.
Решением Кабинета министров РД утверждены Правила предоставления государственной поддержки изготовителям муки и компаниям хлебопекарной индустрии нашей республики.
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