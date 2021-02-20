ЗАМАНА - В Дагестане запланировано строительство современного тепличного комплекса

В Дагестане запланировано строительство современного тепличного комплекса

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20 февраля, 2021. Суббота 12:30
В Дагестане запланировано строительство современного тепличного комплекса

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров провел заседание по поводу реализации инвестиционного проекта по строительству современного тепличного комплекса 5-ого поколения для круглогодичного выращивания овощей. В рамках проекта, инициатором которого выступил "Агроленд-Рус", подразумевается строительство тепличного комплекса на площади 65 гектаров.

В Дагестане запланировано строительство современного тепличного комплекса
Экономика

Стоимость реализации проекта составит порядка 6,6 миллиардов рублей, подразумевается создание 528 рабочих мест. В рамках заседания были оговорены возможности оказания госпомощи в осуществлении проекта методом предоставления в установленном порядке участка площадью 65 га на территории Дагестанских Огней. А также, подразумевается предоставление помощи в обеспечении земельного участка с нужной инфраструктурой: подъездной автомобильной дорогой и объектами снабжения электричеством, газом и водой. По результатам заседания министерствам и ведомствам, также городской мэрии Дагестанские Огни дано задание с выездом на место оценить возможности подведения инфраструктурных коммуникаций.

 

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