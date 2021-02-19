В заседании, которое произошло на территории Кизлярского коньячного завода, в режиме видеоконференцсвязи участвовали 1-ый замминистра сельхозпроизводства РФ Джамбулат Хатуов, замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, помощник полномочного представителя российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто.
Участники заседания обговорили вопросы развития виноградарства и виноделия в Республике Дагестан, состояние земель северной зоны республики и меры по их улучшению.
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