Выездное совещание по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Дагестана прошло в Кизляре

Автор Хадижат

Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов вчера, с рабочей поездкой посетил Кизляр, где провел заседание главной темой которого стало развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.