Вопросы исполнения бюджета Республики Дагестан рассмотрены на заседании Правительства РД

Глава Минфина региона Юнус Саадуев отметил, что кассовые расходы республиканского бюджета Дагестана по состоянию на 1 февраля 2021 года составили 5 млрд 350 млн рублей.

Он напомнил, что главный источник доходов бюджета республики составляют налоговые и неналоговые поступления: на текущий год они утверждены в сумме 38 млрд 379 млн рублей и «разбиты» поквартально.

«За январь 2021 года в бюджет республики поступило 1 млрд 270 млн рублей с недобором в 501,9 млн рублей. Это составляет 71,7 к утвержденным плановым значениям. Что касается налоговой задолженности, то на 1 января 2021 года она составляла 11,5 млрд рублей, значительная часть которого составляет транспортный налог 5,1 млрд рублей. При этом на начало 2018 года общая сумма налоговой задолженности составляла 8,7 млрд рублей. В связи с ее ростом важно принять первостепенные меры по увеличению налоговых поступлений», подчеркнул Саадуев. Подробнее он остановился на теме необходимого погашения задолженности «Газпром газораспределение Дагестан» за аренду объектов газораспределения, являющихся собственностью РД. Эта сумма превышает один миллиард рублей.

Обсуждая выступление руководителя Министерства финансов, временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов поинтересовался вероятностью неосвоения средств по опыту прошедших лет. Для понижения этих рисков, Сергей Меликов поручил ведомствам до 10 марта составить предложения по данному вопросу.