В прошлом году в Дагестане были реализованы нацпроекты на 22,8 миллиардов рублей

Только в сфере образования регион не освоил более 3 с половиной миллиардов рублей. Притом, что только в Хасавюрте уже третий год не могут сдать в эксплуатацию детский сад на 320 мест. Когда в городе, в очереди для поступления в детский сад стоят более 2 с половиной тысяч детей дошкольного возраста.

Сергей Меликов озвучил, что не понимает, когда эпидемией коронавируса пытаются оправдать подобные упущения.

"Несвоевременное оформление участка под школу, садик, никак не связанно коронавирусом. Именно просчеты органов власти одна из проблем в реализации национальных проектов", подчеркнул Глава региона. Сергей Меликов также посоветовал главам муниципалитетов заниматься школами, детскими садами и автомобильными дорогами, а не политикой.

Дагестан участвует в реализации 12 национальных проектов, общий объем финансирования в 2020 году составил почти 30 миллиардов рублей. Строятся социальные объекты, благоустраиваются дворы, приводят в порядок автомобильные дороги а также усиливают здравоохранение.

Отметим, что в рамках реализации нацпроектов республики было приобретено 55 передвижных мобильных медицинских комплексов, для оказания помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Построено 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов а в 160 образовательных организациях были проведены ремонтные работы.

Сергей Меликов отметил, что за каждым направлением должен быть закреплен ответственный за него вице-премьер. Также он подчеркнул, что нельзя забывать: основная цель национальных проектов это качественное улучшение жизни граждан.