ЗАМАНА - Средняя зарплата в Махачкале составила 30 тысяч рублей

Средняя зарплата в Махачкале составила 30 тысяч рублей

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17 февраля, 2021. Среда 08:06
Средняя зарплата в Махачкале составила 30 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Дагестан за январь-декабрь 2020г. превысила 30 тысяч рублей, рассказывает Дагстат.

Средняя зарплата в Махачкале составила 30 тысяч рублей
Экономика

Итоговое значение установилось на отметке 30 тысяч 108,7 рублей и по соотношению с соответствующим периодом 2019г. возросла на 10,4 Реальная зарплата, за тот же период с подходящим периодом 2019г. возросла на 5,5 

 

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