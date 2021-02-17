Средняя зарплата в Махачкале составила 30 тысяч рублей

Итоговое значение установилось на отметке 30 тысяч 108,7 рублей и по соотношению с соответствующим периодом 2019г. возросла на 10,4 Реальная зарплата, за тот же период с подходящим периодом 2019г. возросла на 5,5