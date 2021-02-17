Итоговое значение установилось на отметке 30 тысяч 108,7 рублей и по соотношению с соответствующим периодом 2019г. возросла на 10,4 Реальная зарплата, за тот же период с подходящим периодом 2019г. возросла на 5,5
Средняя зарплата в Махачкале составила 30 тысяч рублей
- Автор Хадижат
- 17 февраля, 2021. Среда 08:06
Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Дагестан за январь-декабрь 2020г. превысила 30 тысяч рублей, рассказывает Дагстат.
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