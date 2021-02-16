ЗАМАНА - Ипотека в селе станет доступнее

Ипотека в селе станет доступнее

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16 февраля, 2021. Вторник 16:26
Ипотека в селе станет доступнее

На финансирование мероприятий по всеохватывающему развитию сельских территорий будет направлено еще 2,47 миллиардов рублей.

Ипотека в селе станет доступнее
Экономика

Средства распределят между 22 регионами, в которых за счет общегосударственной поддержки запланировано воплотить свыше 30 проектов. Идет речь о строительстве и переобустройстве школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Утвержденное распоряжение увеличит доступность социально инфраструктурных объектов на селе и  позволит еще большему числу сельских жителей воспользоваться льготной ипотекой.

 

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