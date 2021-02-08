ЗАМАНА - Предприятия ЖКХ Дагестана слабо платят за электроэнергию

Предприятия ЖКХ Дагестана слабо платят за электроэнергию

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08 февраля, 2021. Понедельник 17:20
Предприятия ЖКХ Дагестана слабо платят за электроэнергию

Согласно сведениям организации Россети Северный Кавказ, за январь пользователи -компании ЖКХ в Республике Дагестан оплатили лишь шесть процентов задолженностей.  

Предприятия ЖКХ Дагестана слабо платят за электроэнергию
Экономика

Общая сумма оставшихся долгов в республике перед компанией  составляет 4,7 миллиардов рублей. В общем по СКФО, в январе компании ЖКХ рассчитались лишь четверть от общего размера потребленной энергии. Общая сумма их неплатежей превысила 13,6 миллиардов рублей. Самое плохое положение дел в данном вопросе зафиксировано в Ингушетии.

 

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