Предприятия ЖКХ Дагестана слабо платят за электроэнергию

Согласно сведениям организации Россети Северный Кавказ, за январь пользователи -компании ЖКХ в Республике Дагестан оплатили лишь шесть процентов задолженностей.

Общая сумма оставшихся долгов в республике перед компанией составляет 4,7 миллиардов рублей. В общем по СКФО, в январе компании ЖКХ рассчитались лишь четверть от общего размера потребленной энергии. Общая сумма их неплатежей превысила 13,6 миллиардов рублей. Самое плохое положение дел в данном вопросе зафиксировано в Ингушетии.