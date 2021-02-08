Выделение средств запланировано в ходе реализации программы 2021-2022 годов. Республика подала заявку в Федеральный Фонд содействия реформам ЖКХ. Данные средства будут пойдут на переселение 53 человек из 19 не соответствующих жилищным условиям помещений в Махачкале. В 2008 году республика уже получала средства на реализацию программы по расселению аварийного жилья.
Дагестан планирует получить деньги из Фонда ЖКХ на расселение аварийного жилья
- Автор Хадижат
- 08 февраля, 2021. Понедельник 15:35
Республика Дагестан претендует на получение 16,3 миллионов рублей из Фонда ЖКХ на расселение непригодных для проживания помещений.
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