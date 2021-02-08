Дагестан планирует получить деньги из Фонда ЖКХ на расселение аварийного жилья

Республика Дагестан претендует на получение 16,3 миллионов рублей из Фонда ЖКХ на расселение непригодных для проживания помещений.

Выделение средств запланировано в ходе реализации программы 2021-2022 годов. Республика подала заявку в Федеральный Фонд содействия реформам ЖКХ. Данные средства будут пойдут на переселение 53 человек из 19 не соответствующих жилищным условиям помещений в Махачкале. В 2008 году республика уже получала средства на реализацию программы по расселению аварийного жилья.