В Дагестане зафиксирован рост цен на продукты

По данным пресс-службы Дагестанстата, существенный рост цен зафиксирован на продаже огурцов. За период с 26 января по 1 февраля овощ, по данным источника, подорожал на 25,4%.

Кроме того, за этот период незначительно подорожал картофель (на 0,1%). Вместе с тем цены на лук и помидоры свежие снизились на 2,2% и 1,7%, капусту – на 0,6%, морковь, яблоки – на 0,3%.

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