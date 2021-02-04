ЗАМАНА - В Дагестане зафиксирован рост цен на продукты

В Дагестане зафиксирован рост цен на продукты

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04 февраля, 2021. Четверг 12:07
В Дагестане зафиксирован рост цен на продукты

По данным пресс-службы Дагестанстата, существенный рост цен зафиксирован на продаже огурцов. За период с 26 января по 1 февраля овощ, по данным источника, подорожал на 25,4%.

В Дагестане зафиксирован рост цен на продукты
Экономика

Кроме того, за этот период незначительно подорожал картофель (на 0,1%). Вместе с тем цены на лук и помидоры свежие снизились на 2,2% и 1,7%, капусту – на 0,6%, морковь, яблоки – на 0,3%.

Более подробную статистику – читайте на сайте.

 

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