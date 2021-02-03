Проект «Разговор о бизнесе», отмечено, станет своего рода площадкой для обмена мнениями в поиске пути актуальных проблем.
В Дагестане запустят проект «Разговор о бизнесе»
- Автор Арслан
- 03 февраля, 2021. Среда 11:26
Цикл встреч, в ходе которых пройдет обсуждение наиболее актуальных проблем предпринимателей, запускает, как сообщили в пресс-службе Аппарата бизнес-омбудсмена республики, запустили представители МСП совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей.
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