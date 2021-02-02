ЗАМАНА - Социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,9%

Социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,9%

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02 февраля, 2021. Вторник 00:30
Социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,9%

С 1 февраля 2021 года в Российской Федерации проиндексированы некоторые отчисления пособий и выплат соцпомощи. Уровень индексации составил 1,049.

Социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,9%
Экономика

На сегодня, разовое пособие при рождении малыша составит 18 886,32 рублей. Разовое пособие женщинам, которые встали на учет в мед организациях на ранних сроках беременности 708,23 руб. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком 7 082, 85 руб (минимальный размер).

Кроме того, проиндексирована величина выплаты по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве либо профессиональной болезнью. Выплата составляет сто процентов от среднего заработка, но менее установленного максимального размера 334 011,59 рублей. Соц пособие на погребение в текущем году установлено в размере 6 424, 98 рублей.

 

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