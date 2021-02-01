Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дагестана

На нее также были приглашены главы местных ведомств, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

Открывая встречу, Сергей Меликов подчеркнул, что не смотря на роль предпринимателей в развитии региона, бизнес-потенциал республики в полной мере пока не реализован.

"Для его реализации имеются все предпосылки. Такие качества дагестанцев, как трудолюбие, предприимчивость, умение в подходящий момент мобилизоваться и креативность", подчеркнул Меликов.

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