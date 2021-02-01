На нее также были приглашены главы местных ведомств, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.
Открывая встречу, Сергей Меликов подчеркнул, что не смотря на роль предпринимателей в развитии региона, бизнес-потенциал республики в полной мере пока не реализован.
"Для его реализации имеются все предпосылки. Такие качества дагестанцев, как трудолюбие, предприимчивость, умение в подходящий момент мобилизоваться и креативность", подчеркнул Меликов.
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Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дагестана
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 10:49
Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов 30 января, встретился с представителями бизнес-сектора Республики Дагестан.
На нее также были приглашены главы местных ведомств, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.
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