На базе Кизлярского электромеханического завода открыт новый цех для сборки сверхлегкой авиации

«Кизлярский электромеханический завод» (ОАО «Концерн КЭМЗ») по выпуску продукции оборонного назначения, вводит в эксплуатацию новый цех для сборки универсальных сверхлёгких самолетов и вертолетов, - сообщает пресс-служба завода.

В промышленные площади, размер которых превышает превышает 10 тыс квадратных метров предприятие вложило 100 миллионов рублей собственных инвестиций. Как сообщает генеральный директор КЭМЗа Ибрагим Ахматов, строительство нового корпуса было произведено в рекордные для отрасли сроки.

На сегодняшний день, концерн имеет все необходимое для развития малой авиации в республике.