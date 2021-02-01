В промышленные площади, размер которых превышает превышает 10 тыс квадратных метров предприятие вложило 100 миллионов рублей собственных инвестиций. Как сообщает генеральный директор КЭМЗа Ибрагим Ахматов, строительство нового корпуса было произведено в рекордные для отрасли сроки.
На сегодняшний день, концерн имеет все необходимое для развития малой авиации в республике.
На базе Кизлярского электромеханического завода открыт новый цех для сборки сверхлегкой авиации
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 09:51
«Кизлярский электромеханический завод» (ОАО «Концерн КЭМЗ») по выпуску продукции оборонного назначения, вводит в эксплуатацию новый цех для сборки универсальных сверхлёгких самолетов и вертолетов, - сообщает пресс-служба завода.
В промышленные площади, размер которых превышает превышает 10 тыс квадратных метров предприятие вложило 100 миллионов рублей собственных инвестиций. Как сообщает генеральный директор КЭМЗа Ибрагим Ахматов, строительство нового корпуса было произведено в рекордные для отрасли сроки.
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