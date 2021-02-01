ЗАМАНА - В министерстве экономики обсудили инвестпроекты, реализуемые в Каспийске

В министерстве экономики обсудили инвестпроекты, реализуемые в Каспийске

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01 февраля, 2021. Понедельник 09:36
В министерстве экономики обсудили инвестпроекты, реализуемые в Каспийске

О ходе реализации инвестпроектов на территории опережающего развития экономики и социального сектора «Каспийск» говорили в пятницу, 29 января, на заседании в министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан. Участие в обсуждении принял глава ведомства Руслан Алиев, мэр Каспийска Борис Гонцов, представители заинтересованных городских и республиканских ведомств.

В министерстве экономики обсудили инвестпроекты, реализуемые в Каспийске
Экономика

Руслан Алиев упомянул, что территория опережающего развития экономики и социального сектора это возможность для бизнесменов вести предпринимательскую деятельность с преференциями, работать на готовой площадке с подведённой инфраструктурой. При всем этом резиденты должны понимать, что выполнение данных ими обязательств способствует привлечение большего количества вложений в город, увеличению налоговой базы и созданию рабочих мест. По результатам обсуждения решено было всесторонне изучить продуктивность использования участков и активизировать работу с резидентами.

 

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