В министерстве экономики обсудили инвестпроекты, реализуемые в Каспийске

О ходе реализации инвестпроектов на территории опережающего развития экономики и социального сектора «Каспийск» говорили в пятницу, 29 января, на заседании в министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан. Участие в обсуждении принял глава ведомства Руслан Алиев, мэр Каспийска Борис Гонцов, представители заинтересованных городских и республиканских ведомств.

Руслан Алиев упомянул, что территория опережающего развития экономики и социального сектора это возможность для бизнесменов вести предпринимательскую деятельность с преференциями, работать на готовой площадке с подведённой инфраструктурой. При всем этом резиденты должны понимать, что выполнение данных ими обязательств способствует привлечение большего количества вложений в город, увеличению налоговой базы и созданию рабочих мест. По результатам обсуждения решено было всесторонне изучить продуктивность использования участков и активизировать работу с резидентами.