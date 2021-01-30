ЗАМАНА - В Дагестане пройдет перепись предпринимателей

В Дагестане пройдет перепись предпринимателей

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30 января, 2021. Суббота 13:31
В Дагестане пройдет перепись предпринимателей

Федеральная служба госстатистики просит дагестанский бизнес до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде для переписи среднего и малого бизнеса.

В Дагестане пройдет перепись предпринимателей
Экономика

Как сообщает РИА "Дагестан", сделать это можно при помощи портала Государственных услуг, сайта службы госстатистики и операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в орган статистики в вашем регионе, либо отправки по почте. Подчеркнём, что финансовая перепись малого предпринимательства проводится 1 раз в пять лет и согласно закону РФ участие в ней является обязательным.
На базе информации, приобретенной в процессе переписи, плринимаются решения и разрабатываются программы по поддержке бизнеса.

 

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