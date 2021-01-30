Как сообщает РИА "Дагестан", сделать это можно при помощи портала Государственных услуг, сайта службы госстатистики и операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в орган статистики в вашем регионе, либо отправки по почте. Подчеркнём, что финансовая перепись малого предпринимательства проводится 1 раз в пять лет и согласно закону РФ участие в ней является обязательным.
На базе информации, приобретенной в процессе переписи, плринимаются решения и разрабатываются программы по поддержке бизнеса.