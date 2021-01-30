В Дагестане пройдет перепись предпринимателей

Федеральная служба госстатистики просит дагестанский бизнес до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде для переписи среднего и малого бизнеса.

Как сообщает РИА "Дагестан", сделать это можно при помощи портала Государственных услуг, сайта службы госстатистики и операторов электронного документооборота.

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в орган статистики в вашем регионе, либо отправки по почте. Подчеркнём, что финансовая перепись малого предпринимательства проводится 1 раз в пять лет и согласно закону РФ участие в ней является обязательным.

На базе информации, приобретенной в процессе переписи, плринимаются решения и разрабатываются программы по поддержке бизнеса.