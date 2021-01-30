Бесперебойное снабжение электричеством и газом способствует экономическому развитию региона. От надежного функционирования энергетической отрасли зависит не только инвестиционный климат но и в первую очередь социальный аспект.
«По поручению Президента Российской Федерации, Министерством обороны на территории Дагестана в данный момент осуществляется строительство 73 социальных объектов. До 1 сентября текущего года, как подчеркнул глава региона, они должны быть введены в строй. Каждый объект необходимо своевременно подключить к соответствующим ресурсам», - отметил глава Дагестана, открывая встречу с гостями.
Сергей Меликов также обратил внимание на то, что изменения погоды не должны становиться причиной того, что жители республики остаются без света и отопления в домах.
На совещании был затронут вопрос крупных долгов, накопившихся в данной сфере некоторыми юридическими лицами.
Заместитель полпреда Президента России в СКФО Максим Владимиров, принимающий участие в совещании посредством видеосвязи отметил: необходимо рассмотреть вопросы списания долгов из-за которых получаются большие суммы.
Заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс, комментируя ситуацию, подчеркнул: "Нам важно понимание граждан Дагестана, что за потребляемые ресурсы необходимо платить. Это позволит развивать ТЭК".
Дагестан с рабочим визитом посетил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс
- Автор Хадижат
- 30 января, 2021. Суббота 10:18
Дагестан с рабочим визитом посетил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. На совещании в Махачкале под руководством врио главы региона Сергея Меликова стороны обсудили проблемы и перспективы развития электро- и газоснабжения в республике.
Бесперебойное снабжение электричеством и газом способствует экономическому развитию региона. От надежного функционирования энергетической отрасли зависит не только инвестиционный климат но и в первую очередь социальный аспект.
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