ЗАМАНА - Налоговая ставка по УСН для туристических организаций будет снижена

Налоговая ставка по УСН для туристических организаций будет снижена

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29 января, 2021. Пятница 12:55
Налоговая ставка по УСН для туристических организаций будет снижена

Соответствующий проект закона был рассмотрен накануне депутатами Народного Собрания Дагестана.

Налоговая ставка по УСН для туристических организаций будет снижена
Экономика

С пояснениями «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» выступил министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев.

Глава ведомства отметил, проектом закона, документ которого направлен на реализацию антикризисных мероприятий в целях поддержки субъектов МСП и дополнительной поддержки туристических организаций региона, предлагается установить пониженные налоговые ставки в размере 1% для налогоплательщиков, применяющих УСН.

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