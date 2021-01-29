С пояснениями «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» выступил министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев.
Глава ведомства отметил, проектом закона, документ которого направлен на реализацию антикризисных мероприятий в целях поддержки субъектов МСП и дополнительной поддержки туристических организаций региона, предлагается установить пониженные налоговые ставки в размере 1% для налогоплательщиков, применяющих УСН.
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