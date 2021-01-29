ЗАМАНА - Налоговики Дагестана проверяют заведения общепита

Налоговики Дагестана проверяют заведения общепита

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29 января, 2021. Пятница 12:08
Налоговики Дагестана проверяют заведения общепита

Региональная налоговая служба проводит приступила к реализации проекта "Общественное питание". В его рамках, представители ведомства видят главной задачей обеление сферы общепита.

Налоговики Дагестана проверяют заведения общепита
Экономика

Как передает сетевое издание "Мирмол" со ссылкой на представителей УФНС Дагестана, сфера общественного питания в республике отличается большим количеством нарушений законодательства, большинство из них связано с не использованием или нарушениями в использовании кассовой техники.
Ведомство обращает внимание ответственных граждан на то, что каждый из них может воспользовавшись специальным приложением «Проверка чека» отсканировать его и выявить наличие нарушений, если таковые имеются. А после, также через приложение "Проверка чека", направить жалобу в ФНС России. Таким же способом можно сообщить о не выдаче чека в заведении.

 

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