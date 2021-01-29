ЗАМАНА - 2020 год стал рекордным по вылову рыбы для Республики Дагестан

2020 год стал рекордным по вылову рыбы для Республики Дагестан

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29 января, 2021. Пятница 11:32
2020 год стал рекордным по вылову рыбы для Республики Дагестан

За двенадцать месяцев было добыто свыше 22 тысяч тонн кильки, сельди и кефали. Это на 120% более чем в прошедшем году.

2020 год стал рекордным по вылову рыбы для Республики Дагестан
Экономика

В рамках искусственного воспроизводства под контролем Северокавказского Федерального агентства по рыболовству в воды региона выпущено около 600 тысяч молоди осетровых, 1 млн. 400 тыс. лососевых и более чем 145 миллионов частиковых видов рыб.

 

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