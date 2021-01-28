ЗАМАНА - В Дагестане панируют наладить выпуск продукции дорожного хозяйства

В Дагестане панируют наладить выпуск продукции дорожного хозяйства

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28 января, 2021. Четверг 09:33
В Дагестане панируют наладить выпуск продукции дорожного хозяйства

С этой инициативой выступил врио главы Минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов. Он отметил, что республика закупает в других регионах дорожные знаки, ограждения и другую необходимую продукцию, хотя вполне могла бы доверить этот госзаказ местным производителям.
Он также отметил, что ранее завод «Концерн КЭМЗ» произвел для установки в регионе 15 быстровозводимых мостов на сумму в 94 миллиона рублей.

В Дагестане панируют наладить выпуск продукции дорожного хозяйства
Экономика

 

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