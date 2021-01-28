В Дагестане панируют наладить выпуск продукции дорожного хозяйства

С этой инициативой выступил врио главы Минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов. Он отметил, что республика закупает в других регионах дорожные знаки, ограждения и другую необходимую продукцию, хотя вполне могла бы доверить этот госзаказ местным производителям.

Он также отметил, что ранее завод «Концерн КЭМЗ» произвел для установки в регионе 15 быстровозводимых мостов на сумму в 94 миллиона рублей.