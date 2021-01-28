В Дагестане обсудили вопросы кооперации республиканских промышленных предприятий

На заседании Правительства под руководством первого вице-премьера Нюсрета Омарова обсудили р азвитие кооперации промышленных предприятий Дагестана. На встрече крупные производители поделились своими проблемами и предложили способы решения.

Кооперировать интересы как производителя так и заказчика сегодня очень важно. Это дополнительные поступления в бюджет и создание рабочих мест. Сегодня в промышленной сфере занято более 90 тысяч сотрудников. Доля налоговых поступлений составляет 29%.

Вопросы кооперации активно решались и в прошлом году, подчеркивает врио министра промышленности и торговли Низам Халилов. За прошлый год удалось наладить взаимодействие с различными структурами. Этот этап кооперации позволил увеличить показатели в три раза.

«Внутри республиканская кооперация составила объем более 2,8 миллиардов рублей. В кооперации активно были задействованы сфера строительных материалов а также легкой промышленности. Активно было задействовано местное производство при строительстве социальных объектов: скамейки, детские площадки, воркаут площадки», подчеркнул министр.

Эффект от кооперации очевиден, поэтому, в планах продолжить совместную работу. С этой целью в министерстве создана межведомственная рабочая группа по развитию промышленного потенциала.

На встрече производители поделились своими проблемами. Одной из главных они называют то, что не так просто получить крупные заказы а мелкие не позволяют выйти на прибыль. Чтобы впредь минимизировать риски, руководители предприятий предложили в этих вопросах изучать опыт других регионов.