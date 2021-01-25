Дагестан получит почти 80 млн рублей для поддержки мукомолов и хлебопёков

Российское правительство направит в регионы средства для поддержки мукомолов и хлебопёков. В соответствии с указанием главы кабинета министров Михаила Мишустина, Дагестан получит на эти цели примерно 80 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Министерства экономики территориального развития Дагестана.

Больше 505 тысяч рублей из этой суммы будут направлены на возмещения изготовителям муки части издержек на приобретение продовольственной пшеницы и 79,3 миллионов рулей на возмещения компаниям хлебопекарной индустрии части издержек на реализацию приготовленных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Стоит отметить, что это распоряжение работает в комплексе мер по понижению цен на продовольственные товары.