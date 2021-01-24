А именно, в рамках заключенных договоров, супермаркеты обязались не увеличивать цены на сахар песок (менее 36 рублей за 1 килограмм) и подсолнечное масло (менее 96 рублей за 1 литр). Как показала проверка, супермаркеты не нарушают достигнутых договоренностей.
Супермаркеты Дагестана проверили на соблюдение ценовой политики на продукты питания
- Автор Хадижат
- 24 января, 2021. Воскресенье 14:12
Гипермаркеты Республики Дагестан прошли проверку минпромышленности и торговли на предмет выполнения достигнутых договоров о заморозке цен на особо важные товары питания.
Последнее от Хадижат
- В городах Дагестана прошли субботники в рамках "Экологического десанта"
- В Каспийске сдали 14 домов после капремонта
- В Дагестане представитель казначейства подозревается в получении взятки
- Ректор Дагестанской Медицинской Академии поздравил земляков со 100-летним юбилеем ДАССР
- В администрации Кайтагского района обсудили вопрос массовой вакцинации