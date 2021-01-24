ЗАМАНА - Супермаркеты Дагестана проверили на соблюдение ценовой политики на продукты питания

Супермаркеты Дагестана проверили на соблюдение ценовой политики на продукты питания

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24 января, 2021. Воскресенье 14:12
Супермаркеты Дагестана проверили на соблюдение ценовой политики на продукты питания

Гипермаркеты Республики Дагестан прошли проверку минпромышленности и торговли на предмет выполнения достигнутых договоров о заморозке цен на особо важные товары питания.

Супермаркеты Дагестана проверили на соблюдение ценовой политики на продукты питания
Экономика

А именно, в рамках заключенных договоров, супермаркеты обязались не увеличивать цены на сахар песок (менее 36 рублей за 1 килограмм) и подсолнечное масло (менее 96 рублей за 1 литр). Как показала проверка, супермаркеты не нарушают достигнутых договоренностей. 

 

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