В Дагестане создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета

Руководителем комиссии назначен Нюсрет Омаров, заместителем глава министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан Руслан Алиев. Кроме того, в состав вошли представители Администрации Главы и Кабинета министров региона.

О том, что входит в задачи Комиссии можно прочитать перейдя по ссылке