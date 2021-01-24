Руководителем комиссии назначен Нюсрет Омаров, заместителем глава министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан Руслан Алиев. Кроме того, в состав вошли представители Администрации Главы и Кабинета министров региона.
О том, что входит в задачи Комиссии можно прочитать перейдя по ссылке
В Дагестане создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета
- Автор Хадижат
- 24 января, 2021. Воскресенье 00:38
В регионе образована Комиссия при Руководителе Дагестана по повышению доходной части консолидированного бюджета республики.
Руководителем комиссии назначен Нюсрет Омаров, заместителем глава министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан Руслан Алиев. Кроме того, в состав вошли представители Администрации Главы и Кабинета министров региона.
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