ЗАМАНА - В Дагестане создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета

В Дагестане создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета

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24 января, 2021. Воскресенье 00:38
В Дагестане создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета

В регионе образована Комиссия при Руководителе Дагестана по повышению доходной части консолидированного бюджета республики.

В Дагестане создана Комиссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета
Экономика

Руководителем комиссии назначен Нюсрет Омаров, заместителем глава министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан Руслан Алиев. Кроме того, в состав вошли представители Администрации Главы и Кабинета министров региона.
О том, что входит в задачи Комиссии можно прочитать перейдя по ссылке

 

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