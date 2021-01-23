В Дагестане планируют реализовать пилотный проект по повышению энергоэффективности уличного дорожного освещения

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов с участием главы Минэнерго и ЖКХ Республики Дагестан Манвела Мажонца провел встречу с представителями компаний "Россети Тюмень" и участника холдинга корпорации "Ростех", компанию "Швабе".

В процессе встречи участники обговорили вопросы будущей совместной работы по реализации мероприятий сфере энергосбережения и увеличения энергоэффективности. Также на заседании были затронуты темы усовершенствования уличного освещения и внедрения на территории Республики Дагестан частей аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

По результатам заседания заключено соглашение об образовании при Министерстве энергетики и ЖКХ региона коллективной рабочей группы по реализации в качестве экспериментального проекта в одном из городских образований мероприятий по энергосбережению и увеличению энергоэффективности уличного дорожного освещения.