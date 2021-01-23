ЗАМАНА - Дербент возглавил список умных городов Дагестана

Дербент возглавил список умных городов Дагестана

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23 января, 2021. Суббота 15:08
Дербент возглавил список умных городов Дагестана

Минстрой России подвел итоги рейтинг цифровизации городов страны.

Дербент возглавил список умных городов Дагестана
Экономика

Так, Дербент получил один из высоких рейтингов индекса IQ. Дербент стал лучшим среди десяти городских округов Дагестана. Федеральное министерство оценивало города по 10 направлениям. Итоговый балл складывался из 47 показателей, в числе которых доступность основных объектов жизнеобеспечения, достаточное количество зеленых зон, транспортная логистика. 

 

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