Так, Дербент получил один из высоких рейтингов индекса IQ. Дербент стал лучшим среди десяти городских округов Дагестана. Федеральное министерство оценивало города по 10 направлениям. Итоговый балл складывался из 47 показателей, в числе которых доступность основных объектов жизнеобеспечения, достаточное количество зеленых зон, транспортная логистика.
Дербент возглавил список умных городов Дагестана
- Автор Хадижат
- 23 января, 2021. Суббота 15:08
Минстрой России подвел итоги рейтинг цифровизации городов страны.
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