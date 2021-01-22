Строительство канализационного коллектора в Махачкале планируется возобновить в 2021 году

Исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов провел совещание в режиме видеоконференции. Одной из основных тем совещания было незавершенное строительство канализационного коллектора в Махачкале.

Раскрывая тему, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев сообщил, что строительство коллектора происходит в два этапа, в рамках первого планируется принятие постановления Правительства региона «Об утверждении схемы территориального планирования Махачкалинской агломерации», подготовленное Комитетом по архитектуре и градостроительству РД. Что касается второго вопроса, необходимо определить источник финансирования строительства объекта.

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