Раскрывая тему, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев сообщил, что строительство коллектора происходит в два этапа, в рамках первого планируется принятие постановления Правительства региона «Об утверждении схемы территориального планирования Махачкалинской агломерации», подготовленное Комитетом по архитектуре и градостроительству РД. Что касается второго вопроса, необходимо определить источник финансирования строительства объекта.
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