ЗАМАНА - Строительство канализационного коллектора в Махачкале планируется возобновить в 2021 году

Строительство канализационного коллектора в Махачкале планируется возобновить в 2021 году

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22 января, 2021. Пятница 11:30
Строительство канализационного коллектора в Махачкале планируется возобновить в 2021 году

Исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов провел совещание в режиме видеоконференции. Одной из основных тем совещания было незавершенное строительство канализационного коллектора в Махачкале.

Строительство канализационного коллектора в Махачкале планируется возобновить в 2021 году
Экономика

Раскрывая тему, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев сообщил, что строительство коллектора происходит в два этапа, в рамках первого планируется принятие постановления Правительства региона «Об утверждении схемы территориального планирования Махачкалинской агломерации», подготовленное Комитетом по архитектуре и градостроительству РД. Что касается второго вопроса, необходимо определить источник финансирования строительства объекта.

Подробнее о совещании по вопросам строительства можно прочитать перейдя по ссылке

 

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