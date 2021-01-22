ЗАМАНА - В Дагестане создадут фонд резервного социального жилья

В Дагестане создадут фонд резервного социального жилья

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22 января, 2021. Пятница 00:04
В Дагестане создадут фонд резервного социального жилья

Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании по проблемным вопросам в строительной сфере региона сделал предупреждение главам муниципалитетов за небрежное выполнение собственных функций при возведении соц. объектов.

В Дагестане создадут фонд резервного социального жилья
Экономика

"Я должен предупредить вас: если вы считаете, что глава республики будет постоянно повторять одно и то же, вы ошибаетесь. В особенности это касается вопросов, которые связаны с выбором участков для строительства они должны соответствовать правилам, тем установленным нормативам, которые определяются предназначением объектов", -  заключил Сергей Меликов. Также руководитель региона сообщил, что в ближайшее время Дагестан посетит заместитель министра обороны Тимур Иванов для обсуждения ситуации со строительством объектов по национальным проектам «Образование» и «Демография».
Также глава Дагестана отметил, что со следующего года в бюджет региона будут закладываться средства для резервного фонда социального жилья.

 

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