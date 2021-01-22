В Дагестане создадут фонд резервного социального жилья

"Я должен предупредить вас: если вы считаете, что глава республики будет постоянно повторять одно и то же, вы ошибаетесь. В особенности это касается вопросов, которые связаны с выбором участков для строительства они должны соответствовать правилам, тем установленным нормативам, которые определяются предназначением объектов", - заключил Сергей Меликов. Также руководитель региона сообщил, что в ближайшее время Дагестан посетит заместитель министра обороны Тимур Иванов для обсуждения ситуации со строительством объектов по национальным проектам «Образование» и «Демография».

Также глава Дагестана отметил, что со следующего года в бюджет региона будут закладываться средства для резервного фонда социального жилья.