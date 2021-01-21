ЗАМАНА - Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»

Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»

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21 января, 2021. Четверг 15:42
Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан утвердило дорожную карту по развитию промышленного парка  «Дагдизель».

Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»
Экономика

Документ согласован с главой Каспийска Борисом Гонцовым, генеральным директором АО «Завод Дагдизель» Владимиром Дудчаком, управлением Федеральной службы госрегистрации по РД, Руководством по моногородам РД и управляющей компанией промпарка. В план, в том числе, вошло окончание ремонтных работ городского канализационного коллектора, который проходит по участку промпарка, облагораживание водоотведения и сточной системы и другие пункты.

 

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