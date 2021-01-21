Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»

Документ согласован с главой Каспийска Борисом Гонцовым, генеральным директором АО «Завод Дагдизель» Владимиром Дудчаком, управлением Федеральной службы госрегистрации по РД, Руководством по моногородам РД и управляющей компанией промпарка. В план, в том числе, вошло окончание ремонтных работ городского канализационного коллектора, который проходит по участку промпарка, облагораживание водоотведения и сточной системы и другие пункты.