Документ согласован с главой Каспийска Борисом Гонцовым, генеральным директором АО «Завод Дагдизель» Владимиром Дудчаком, управлением Федеральной службы госрегистрации по РД, Руководством по моногородам РД и управляющей компанией промпарка. В план, в том числе, вошло окончание ремонтных работ городского канализационного коллектора, который проходит по участку промпарка, облагораживание водоотведения и сточной системы и другие пункты.
Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»
- Автор Хадижат
- 21 января, 2021. Четверг 15:42
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан утвердило дорожную карту по развитию промышленного парка «Дагдизель».
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