ЗАМАНА - Гендиректор «Корпорации развития Дагестана» покинул пост

Гендиректор «Корпорации развития Дагестана» покинул пост

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21 января, 2021. Четверг 09:30
Гендиректор «Корпорации развития Дагестана» покинул пост

Артур Алибеков оставил пост управляющего «Корпорации развития Республики Дагестан», об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Гендиректор «Корпорации развития Дагестана» покинул пост
Экономика

Подводя результаты, к достижениям учреждения Алибеков отнес возврат больше 137 миллионов рублей до этого вложенныхв портфельные проекты, начало переговоров по проектам на сумму 260 миллионов рублей, выигрыш гранта на развитие глэмпинг-туризма в размере 3 миллионов рублей.

Работа Компании под его управлением, считает Алибеков, кому-то могла быть не по нраву, но за прошедший год организация прошла период антикризисного руководства и была воссоздана как институт развития.

Все проекты, над которыми Корпорация начала работу в 2020 году, согласно мнению бывшего директора, будут прорабатываться до удачной реализации.

 

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