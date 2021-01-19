Проект закона внесен временно исполняющиим обязанности Главы РД Сергеем Меликовым. "В качестве антикризисных мер законопроектом предлагается установить пониженную ставку по УСН в размере один процент для компаний, которые занимались предоставлением мест для временного проживания, тур агентствам и иным компаниям, оказывающим услуги в сфере туризма", сообщиает Министерство экономического развития региона. Документ ориентирован на реализацию антикризисных мероприятий для оказания помощи субъектов МСП и дополнительной поддержки тур компаний региона, которые продолжают работать в критериях ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Парламент Дагестана рассмотрит законопроект, снижающий налоговую ставку для работников сферы туризма
- Автор Хадижат
- 19 января, 2021. Вторник 14:30
Президиум Народного Собрания РД обозначил дату проведения и примерные вопросы 54 (январской) сессии. Она состоится 28 января. Депутаты в 1-м чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной налоговой системы».
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