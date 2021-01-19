Парламент Дагестана рассмотрит законопроект, снижающий налоговую ставку для работников сферы туризма

Президиум Народного Собрания РД обозначил дату проведения и примерные вопросы 54 (январской) сессии. Она состоится 28 января. Депутаты в 1-м чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной налоговой системы».

Проект закона внесен временно исполняющиим обязанности Главы РД Сергеем Меликовым. "В качестве антикризисных мер законопроектом предлагается установить пониженную ставку по УСН в размере один процент для компаний, которые занимались предоставлением мест для временного проживания, тур агентствам и иным компаниям, оказывающим услуги в сфере туризма", сообщиает Министерство экономического развития региона. Документ ориентирован на реализацию антикризисных мероприятий для оказания помощи субъектов МСП и дополнительной поддержки тур компаний региона, которые продолжают работать в критериях ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.