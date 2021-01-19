В рамках встречи, выразить свою позицию по снижению объёма потенциально возможного годового дохода была возможность и у представителей предпринимательского сообщества региона.
Подчеркнем, с 1 января 2021 года закончил свое действие в России особый режим налогообложения ЕНВД. Иной системой налогообложения для плательщиков ЕНВД является облегченная система налогообложения и патентная система налогообложения
Правительство и бизнес обговорили возможности расширения сферы внедрения ПСН в Республике Дагестан
- Автор Хадижат
- 19 января, 2021. Вторник 14:00
1-ый зам. руководителя Министерства экономики и территориального развития Светлана Абдулкадырова в режиме видеосвязи приняла участие в обсуждении внесения изменений в закон «О применении патентной налоговой системы индивидуальными предпринимателями в Республике Республике Дагестан», - сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках встречи, выразить свою позицию по снижению объёма потенциально возможного годового дохода была возможность и у представителей предпринимательского сообщества региона.
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