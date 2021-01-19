Правительство и бизнес обговорили возможности расширения сферы внедрения ПСН в Республике Дагестан

1-ый зам. руководителя Министерства экономики и территориального развития Светлана Абдулкадырова в режиме видеосвязи приняла участие в обсуждении внесения изменений в закон «О применении патентной налоговой системы индивидуальными предпринимателями в Республике Республике Дагестан», - сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках встречи, выразить свою позицию по снижению объёма потенциально возможного годового дохода была возможность и у представителей предпринимательского сообщества региона.

Подчеркнем, с 1 января 2021 года закончил свое действие в России особый режим налогообложения ЕНВД. Иной системой налогообложения для плательщиков ЕНВД является облегченная система налогообложения и патентная система налогообложения