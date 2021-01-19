ЗАМАНА - Правительство и бизнес обговорили возможности расширения сферы внедрения ПСН в Республике Дагестан

Правительство и бизнес обговорили возможности расширения сферы внедрения ПСН в Республике Дагестан

Автор
19 января, 2021. Вторник 14:00
Правительство и бизнес обговорили возможности расширения сферы внедрения ПСН в Республике Дагестан

1-ый зам. руководителя Министерства экономики и территориального развития Светлана Абдулкадырова в режиме видеосвязи приняла участие в обсуждении внесения изменений в закон «О применении патентной налоговой системы индивидуальными предпринимателями в Республике Республике Дагестан», - сообщает пресс-служба ведомства.

Правительство и бизнес обговорили возможности расширения сферы внедрения ПСН в Республике Дагестан
Экономика

В рамках встречи, выразить свою позицию по снижению объёма потенциально возможного годового дохода была возможность и у представителей предпринимательского сообщества региона.
Подчеркнем, с 1 января 2021 года закончил свое действие в России особый режим налогообложения ЕНВД. Иной системой налогообложения для плательщиков ЕНВД является облегченная система налогообложения и патентная система налогообложения

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top