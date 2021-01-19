ЗАМАНА - В Докузпаринском районе проанализировали выполнение планов по налогам и сборам за I квартал 2021 года

В Докузпаринском районе проанализировали выполнение планов по налогам и сборам за I квартал 2021 года

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19 января, 2021. Вторник 09:18
В Докузпаринском районе проанализировали выполнение планов по налогам и сборам за I квартал 2021 года

В администрации Докузпаринского района под председательством врио главы муниципалитета Магомеда Шамилова обсудили выполнение планов по налогам и сборам, - сообщает РИА «Дагестан». 

В Докузпаринском районе проанализировали выполнение планов по налогам и сборам за I квартал 2021 года
Экономика

В 2020 году, всем сельским поселениям района удалось завершить сбор налогов на имущество и землю на 100%.
Стоит отметить, что в минувшем году план по имущественному налогу составлял 600 тыс. рублей, а в 2021 году уже 730 тыс. рублей. Примерно такую же картину можно наблюдать и с ситуацией вокруг Земельного налога, если в 2020 году он составлял 2662 тыс. рублей, то в этом уже 2820 тыс. рублей.
Эта информация донесена до руководителей сельских поселений.

 

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взяты из открытых источников
 

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